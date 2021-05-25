Он напомнил, что на Украине уже принят закон о том, что иностранные войска могут находиться на Украине неограниченное время, что является грубым нарушением Конституции.

«Некоторые базы такие работают: в Очакове, на Западной Украине. Там есть постоянные полигоны, где находятся американские военнослужащие», — констатировал Царев.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут?
Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут?
© AFP, JOHN THYS
По его данным, такие «базы отдыха» для солдат НАТО будут организованы по всей Украине.

«Натовские войска будут находиться на Украине. Они будут находиться на Юго-Востоке Украины, они будут находиться на Западе Украины. Сейчас к этому все идет», — подчеркнул политик.

Полностью интервью Царева можно прочитать на нашем сайте. 