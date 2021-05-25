Военные подразделения стран Североатлантического альянса уже расположены на территории Украины, в дальнейшем их будет становиться все больше, рассказал украинский политик Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что на Украине уже принят закон о том, что иностранные войска могут находиться на Украине неограниченное время, что является грубым нарушением Конституции.

«Некоторые базы такие работают: в Очакове, на Западной Украине. Там есть постоянные полигоны, где находятся американские военнослужащие», — констатировал Царев.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

«Натовские войска будут находиться на Украине. Они будут находиться на Юго-Востоке Украины, они будут находиться на Западе Украины. Сейчас к этому все идет», — подчеркнул политик.

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