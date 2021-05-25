Президент Владимир Зеленский не остановил войну в Донбассе и не победил коррупцию, потратив два года своего президентства впустую, сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

По его словам, сначала Зеленский «делал громкие и даже правильные заявления: надо по-другому решать конфликт в Донбассе, надо договориться с Россией».

«В его защиту могу сказать только то, что он человек не из структур. За ним нет настоящей партии. Он до своего избрания никогда не занимался политикой», — констатировал Рар.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Полностью интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.