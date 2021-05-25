По его словам, сначала Зеленский «делал громкие и даже правильные заявления: надо по-другому решать конфликт в Донбассе, надо договориться с Россией».
«В его защиту могу сказать только то, что он человек не из структур. За ним нет настоящей партии. Он до своего избрания никогда не занимался политикой», — констатировал Рар.
Он считает, что Зеленского «повернули сегодня на конфронтационный путь с Россией против своих собственных избирателей на Юго-Востоке Украины» те, кто вместе с ним прошли во власть.
Полностью интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.