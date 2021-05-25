Постоянные агрессивные напоминания Киева о том, что Украина — страна-«жертва», негативно влияют на восприятие страны в Европе и мире, сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что Франция и Германия недостаточно защищают Киев в отношениях с Москвой, а США «потерпели поражение» в отношениях с РФ.

«Ошибка Киева заключается в том, что ее дипломатия постоянно тыкает в достаточно агрессивной форме в нос Западу, что Украина — страна-жертва», — объяснил Рар.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Однако спустя 7 лет уже понятно, что «Украина не движется в сторону западных ценностей, как от нее ожидали», поэтому на Западе есть большая усталость в отношении Украины, отметил эксперт.

Рар подчеркнул, что Германия и Франция не будут строить свою политику в отношении России на украинском факторе, и Киеву это уже давно пора понять.

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