Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что Франция и Германия недостаточно защищают Киев в отношениях с Москвой, а США «потерпели поражение» в отношениях с РФ.
«Ошибка Киева заключается в том, что ее дипломатия постоянно тыкает в достаточно агрессивной форме в нос Западу, что Украина — страна-жертва», — объяснил Рар.
Он напомнил, что к Украине поначалу благосклонно относились, давали ей деньги, гарантии и помогали восстанавливаться.
Однако спустя 7 лет уже понятно, что «Украина не движется в сторону западных ценностей, как от нее ожидали», поэтому на Западе есть большая усталость в отношении Украины, отметил эксперт.
Рар подчеркнул, что Германия и Франция не будут строить свою политику в отношении России на украинском факторе, и Киеву это уже давно пора понять.
Полностью интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.