По его мнению, Украина должна понимать, что она не «пуп земли», при этом у Запада есть и более серьезные проблемы.
«Германия и Франция защищали Украину столько, сколько это возможно. Даже в Минских соглашениях. Но Киев не должен считать, что Запад всегда будет защищать интересы Украины», — сказал Рар.
Он отметил, что у Запада «есть большой интерес: работать и сотрудничать с Российской Федерацией».
Аналогичные устремления есть и у Соединенных Штатов, причем также по вопросам более значимым, чем Украина, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.