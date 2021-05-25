Украинский вопрос для стран Запада становится все менее важным, нежели плодотворное сотрудничество с Россией, сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, Украина должна понимать, что она не «пуп земли», при этом у Запада есть и более серьезные проблемы.

«Германия и Франция защищали Украину столько, сколько это возможно. Даже в Минских соглашениях. Но Киев не должен считать, что Запад всегда будет защищать интересы Украины», — сказал Рар.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Аналогичные устремления есть и у Соединенных Штатов, причем также по вопросам более значимым, чем Украина, подчеркнул эксперт.

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