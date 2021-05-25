Президент Украины Владимир Зеленский скомпрометировал себя заявлениями о том, что отказ США от санкций в отношении «Северного потока — 2» стал личным поражением американского президента Джо Байдена, сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

Зеленский также сказал, что Россия может вынудить Байдена «сдать» интересы Украины ради договоренностей с Москвой.

«Такими заявлениями Зеленский себя компрометирует, он себе вредит. Видимо, он не понимает, что такое большая политика. Он не понимает, что в мире у великих держав есть другие интересы, кроме Украины. Западу надоело постоянно мусолить проблему Украины», — подчеркнул Рар.

Команда Байдена: экологисты атакуют, углеводородчики стоят насмерть © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зеленскому же стоит понять, что глупо портить отношения с Россией, «главным своим клиентом, который качает свой газ через украинскую территорию», отметил Рар.

По его словам, уже даже Байден понял, что Украине с Россией надо договариваться.

Полностью интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.