Зеленский также сказал, что Россия может вынудить Байдена «сдать» интересы Украины ради договоренностей с Москвой.
«Такими заявлениями Зеленский себя компрометирует, он себе вредит. Видимо, он не понимает, что такое большая политика. Он не понимает, что в мире у великих держав есть другие интересы, кроме Украины. Западу надоело постоянно мусолить проблему Украины», — подчеркнул Рар.
Он выразил полную уверенность в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, однако предположил, что какое-то время российский газ еще будет транспортироваться в ЕС через Украину.
Зеленскому же стоит понять, что глупо портить отношения с Россией, «главным своим клиентом, который качает свой газ через украинскую территорию», отметил Рар.
По его словам, уже даже Байден понял, что Украине с Россией надо договариваться.
Полностью интервью Рара можно прочитать на нашем сайте.