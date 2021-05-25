Главный герой 11 сезона тв-проекта «Холостяк» предприниматель Михаил Заливако выбрал бывшую жену экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Анну. Ее он предпочел 24-м другим девушкам, боровшимся за его сердце. Об этом стало известно из финального эфира программы на канале СТБ

«Это больше, чем влюбленность», — прокомментировал свой выбор Заливако.

Go_A вернулись на Украину с «Евровидения» и анонсировали первый концерт © Facebook, Go-A Band

«Не верю в ее искренность. Она его не любит. Пиар», «Фальшь заметила вся страна, кроме Миши», «Какая наигранная и фальшивая реакция у Ани. Эту фальшь сложно не заметить», «Он ее целовать хочет, а она отталкивает… Тут явно видно, что это игра», «Да, хочется посмотреть, как она ему будет рожать троих детей. Может у Миши "ёкнуло" в штанах, а не в сердце», «Лучше расстаться, пока не поздно», — отреагировали зрители шоу.



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Андрей Богдан — украинский политический деятель, работавший с ныне действующим главой Украины Владимиром Зеленским с этапа его выдвижения на должность.

Позже Богдан стал руководителем Администрации главы государства, а потом и Офиса президента Украины, куда его назначили в июне 2019 года. В феврале 2020-го Богдан был снят с должности, после чего публично критиковал политику Зеленского.

Доподлинно известно лишь об одном официальном браке Андрея Богдана, где родились четыре дочери, но семья распалась в 2019 году. Девушку Анну, пришедшую на шоу, СМИ назвали тайной супругой политика, но сам он этот союз не комментировал.

В эфире «Холостяка» Анна Богдан рассказывала, что ее свадьба с Богданом состоялась спустя полтора года после знакомства и прошла на Бали, но позже отношения не сложились и паре пришлось расстаться. В каком году это было, девушка не уточнила.