Депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назначила сумму залога в 300 миллионов гривен, чтобы показать свой большой патриотизм украинским гражданам, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Василь Вакаров

Эта сумма была названа Венедиктовой исключительно для того, чтобы убедить украинское общество в том, что ее позиция в этом деле очень личная и очень патриотичная, полагает политолог.

«Чем выше сумма залога, тем большим патриотом Венедиктова становится для украинцев. Ей хочется выглядеть огромным патриотом на фоне этой истории», — сказал Вакаров.

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Золотарев объяснил, почему Медведчук все же проиграл, угодив под домашний арест © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.

Также генпрокурор Украины заявила, что сумма залога для Медведчука равняется 300 млн гривен (что эквивалентно 800 млн рублей или почти 11 млн долларов).