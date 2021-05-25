Если силы ДНР/ЛНР в ходе контрнаступления выйдут к границам областей, украинской власти это будет выгодно, поскольку она будет позиционировать себя как жертва агрессии. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко о главном: пресс-конференция Зеленского © Дмитрий Козак ранее заявлял, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

«И у них все хорошо. Они побегают в западных столицах, повизжат, что Россия, мол, нас захватывает, что уже русские танки под Киевом и даже подо Львовом. Деньги, мол, дайте, дипломатическую поддержку окажите. Что-то даже бы получили», — рассуждает эксперт.

Если украинская власть действительно уверена в том, что их затея сработает, они могут начинать войну в любой момент, однако такой уверенности нет, поскольку никто не даст гарантий, что контрнаступление завершится лишь на границах Донецкой и Луганской областей, отметил Ищенко.

Самой России нет смысла брать Киев или Львов, но в случае развала фронта может наступить развал целой страны, поскольку в состоянии неопределенности региональные элиты, не замешанные в серьезных преступлениях, будут стараться всячески отмежеваться от центральных элит, считает политолог.

Поэтому начинать полномасштабное наступление Украина будет только в том случае, если ее правители будут готовы бежать из страны туда, где они будут в полной безопасности, резюмировал специалист.