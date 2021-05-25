Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявлял, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.
«И у них все хорошо. Они побегают в западных столицах, повизжат, что Россия, мол, нас захватывает, что уже русские танки под Киевом и даже подо Львовом. Деньги, мол, дайте, дипломатическую поддержку окажите. Что-то даже бы получили», — рассуждает эксперт.
Если украинская власть действительно уверена в том, что их затея сработает, они могут начинать войну в любой момент, однако такой уверенности нет, поскольку никто не даст гарантий, что контрнаступление завершится лишь на границах Донецкой и Луганской областей, отметил Ищенко.
Самой России нет смысла брать Киев или Львов, но в случае развала фронта может наступить развал целой страны, поскольку в состоянии неопределенности региональные элиты, не замешанные в серьезных преступлениях, будут стараться всячески отмежеваться от центральных элит, считает политолог.
Поэтому начинать полномасштабное наступление Украина будет только в том случае, если ее правители будут готовы бежать из страны туда, где они будут в полной безопасности, резюмировал специалист.