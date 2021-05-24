Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» будет добиваться отмены закона о продаже земель сельскохозяйственных на Украине, заявила в понедельник депутат Верховной Рады Наталья Королевская (ОПЗЖ)

«Уже 3 июня по нашему обращению Конституционный суд Украины рассмотрит законность принятого парламентом земельного законопроекта. Мы совершенно точно уверены, что он нарушает Основной закон и права людей, поэтому будем делать всё, чтобы доказать это и добиться от КСУ справедливого решения, которое отменит действие закона и сохранит землю в собственности народа! Власть должна четко понимать, что земля — это собственность народа, а Родина не продаётся», — приводит слова Королевской сайт ОПЗЖ.

Земля на Украине стала товаром: между миллиардами долларов и опасностью потерять страну

При этом в данный момент создана лазейка, позволяющую иностранцам скупать украинские черноземы, отметила Королевская.

В частности, подписан закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения частных земельных участков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

По мнению Королевской, власти Украины действуют планомерно с тем, чтобы лишить людей земли и распродать всё до последней сотки.

Парламент Украины ранее принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.