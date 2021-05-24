Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) приостановило полеты для белорусских авиаперевозчиков, включая авиакомпанию «Белавиа» и всех чартерных перевозчиков, а также запретило британским авиакомпаниям пролетать над территорией Белоруссии, сообщает РИА Новости 24 мая со ссылкой на заявление CAA

«В соответствии с решением правительства Великобритании, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие всех разрешений иностранных перевозчиков, имеющихся у белорусских авиаперевозчиков, до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

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Кроме того, CAA направило уведомление всем зарегистрированным в Великобритании авиакомпаниям с просьбой не пролетать над территорией Белоруссии.

В свою очередь «Белавиа» сообщила о приостановке рейсов в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня.