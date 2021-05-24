«В соответствии с решением правительства Великобритании, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие всех разрешений иностранных перевозчиков, имеющихся у белорусских авиаперевозчиков, до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Как уточняется, эта приостановка коснется не только регулярных операторов, например, белорусской авиакомпании «Белавиа», но и чартерных авиаперевозчиков.
Кроме того, CAA направило уведомление всем зарегистрированным в Великобритании авиакомпаниям с просьбой не пролетать над территорией Белоруссии.
В свою очередь «Белавиа» сообщила о приостановке рейсов в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня.