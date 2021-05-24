Никакого принуждения к развороту борта Ryanair возле государственной границы Белоруссии истребителями МиГ-29 ВВС республики не было, сказал главком белорусских ВВС Игорь Голуб. Его слова приводит РИА Новости 24 апреля

Незапланированная посадка в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс, произошла 23 мая.

«В 13.04 экипаж (МиГ-29. — Ред.) только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолет уже следовал на посадку», — приводит агентство слова Голуба.

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Артем Сикорский опроверг информацию ряда СМИ о том, что воздушному судну угрожали применением ракет «воздух-воздух».

Отметим, на борту совершившего экстренную посадку самолета находился основатель экстремистского белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был арестован.