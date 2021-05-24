«Завтра в Брюсселе пройдет презентация книги бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, под названием «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки», которую мне выпала честь презентовать мировой общественности», — написал Василец.
По словам журналиста, в книге Шокина приводится целый ряд документов и фактов международной коррупции, которая «разъедает» Украину и «обращает украинский народ в нищету».
В администрации Барака Обамы нынешний хозяин Белого дома Джо Байден курировал украинское направление. Его сын Хантер оказался замешан в коррупционный скандал с украинской газодобывающей компанией Burisma, где он занимал пост в совете директоров с 2014 по 2019 год.
По мнению сторонников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Байден-младший использовал отца для лоббистской работы.
На своей должности на Украине Хантер Байден зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц и, по собственному признанию, тратил деньги на алкоголь и наркотики. Байдена-старшего подозревали в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.
В 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден подать в отставку. Представители США указывали властям Украины, что недовольны его успехами в борьбе с коррупцией.