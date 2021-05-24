В столице Бельгии 25 мая представят книгу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о деятельности сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена на Украине. Пресс-релиз о презентации книги опубликовал в Facebook 24 мая журналист Дмитрий Василец

«Завтра в Брюсселе пройдет презентация книги бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, под названием «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки», которую мне выпала честь презентовать мировой общественности», — написал Василец.

Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине © AP, Visar Kryeziu

В администрации Барака Обамы нынешний хозяин Белого дома Джо Байден курировал украинское направление. Его сын Хантер оказался замешан в коррупционный скандал с украинской газодобывающей компанией Burisma, где он занимал пост в совете директоров с 2014 по 2019 год.

По мнению сторонников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Байден-младший использовал отца для лоббистской работы.

На своей должности на Украине Хантер Байден зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц и, по собственному признанию, тратил деньги на алкоголь и наркотики. Байдена-старшего подозревали в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma.

В 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин был вынужден подать в отставку. Представители США указывали властям Украины, что недовольны его успехами в борьбе с коррупцией.