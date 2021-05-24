Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка приняла участие в программе ЖВЛ, вышедшей в эфир 24 мая на канале «1+1». Во время передачи артистка ответила на вопросы журналистов, в том числе об отсутствии детей

Порванные штаны, полный ноль и музыкальные рекорды: 5 удивительных событий «Евровидения-2021» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Игорем Исаковым Писанка познакомилась на сайте знакомств, когда ей было 44 года, а ему — 36. У мужчины есть ребенок от первого брака, а артистка бездетная.

«Мы решили, что не будем об этом переживать, потому что немного поздновато было начинать. Тем более что у Игоря есть сын, который, кстати, некоторое время жил с нами. Жизнь не заканчивается, жизнь продолжается», — сказала актриса.

Она подчеркнула, что «с детьми либо получается, либо нет», а ее супруг ответил на вопрос ведущей шоу, что «если суждено, то в их семье появятся дети».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МНЕ СЕГОДНЯ 30 ЛЕТ: СТАРШИЙ ВНУК ПУГАЧЕВОЙ ЗАКАТИЛ АНИМЕ-ВЕЧЕРИНКУ НА ЕЕ ДАЧЕ.

Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, а еще актриса является автором книги «Кулинарные соблазны от Киевской Руси».

Артистка является лауреатом Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.