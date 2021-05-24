«Как правильно есть мороженое? Мороженое нужно есть открыто — облизывать», — сказал ведущий, повторяя слова Фреймут и начал активно облизывать мороженое и вгрызаться в рожок.
«Ну, что сказать — повезло вашей жене», «Жена это видела?», «Слишком сексуально», «При съемках не пострадал ни один рожок», «Я по жизни Остапчук», «Твоя версия, Володя, всегда популярнее моей», — написали подписчики Остапчука.
Кстати, последний комментарий оставила Фреймут, подметив важную деталь: ее ролик с мороженым за несколько дней собрал почти 160 тысяч просмотров, а пародию только за первые часы увидело более 240 тысяч человек.
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Свою версию поедания мороженого специалист по этикету Ольга Фреймут выложила в сеть несколько дней назад, заявив, что тот, кто считает публичное облизывание этого лакомства неприличным — сексист.
Подписчики ведущей пошутили, что она уже не первый раз замужем и имеет троих детей от разных мужчин, поэтому, вероятно, знает, о чем говорит.