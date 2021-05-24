Москва запросила консульский доступ к задержанной в Белоруссии россиянке, которая летела рейсом авиакомпании Ryanair. Об этом на пресс-конференции 24 мая сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров

«Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — сказал Лавров.

Посадка Протасевича: Лавров вспомнил случай с журналистом издания Украина.ру © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. Предположительно вместе с Протасевичем в Минске была задержана его знакомая, гражданка России.