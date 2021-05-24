Протест вспыхнул из-за ситуации на габаритно-весовом комплексе (ГВК) возле села Гурьевка. Водители обвиняют «одесских титушек», якобы контролирующих ГВК с прошлой недели, а также требуют наладить работу весов. По их словам, при взвешивании одного и того же автомобиля весы каждый раз фиксируют новый вес.
Также водители большегрузов требуют уволить начальника Укртрансбезопасности (УТБ) в Николаевской области. Кроме того, они винят в крышевании весового комплекса депутата Верховной Рады от «Слуги народа», председателя подкомитета по вопросам автомобильного транспорта Игоря Негулевского.
У весов участники протеста водрузили мусорный бак. На одном боку бака — фамилия Володьков, это и. о. начальника УТБ в Николаевской области, а на другой — Негулевский.
Отмечается, что заблокирован проезд в сторону Николаева, в обратную сторону движение открыто. На место прибыли сотрудники спецподразделения патрульной полиции «ТОР».