«Мною направлен запрос в правоохранительные органы для надлежащего расследования указанных фактов, в том числе с учетом вероятного мотива нетерпимости по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — написала омбудсмен.
Также Денисова заявила о том, что у каждого есть конституционное право на свободу слова и мысли, но никто не должен посягать на честь, право и свободу мирных собраний и объединений.
Денисова подчеркнула, что контролирует принцип отсутствия дискриминации при реализации гражданами основных прав и свобод.
Ранее в Киеве, 22 мая, было проведено два марша. В первом, который проводится ежегодно и называется Трансмаршем, приняли участие представители ЛГБТ-сообщества, а в другом — те граждане, которые выступает против них.