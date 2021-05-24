Омбудсмен Украины Людмила Денисова пожаловалась правоохранительным органам на то, что на марше трансгендеров в Киеве были замечены случаи не толерантного поведения по отношению к его участникам. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 24 мая

«Мною направлен запрос в правоохранительные органы для надлежащего расследования указанных фактов, в том числе с учетом вероятного мотива нетерпимости по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — написала омбудсмен.

ЛГБТ получили право донорства крови на Украине спустя 15 лет запрета © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Денисова подчеркнула, что контролирует принцип отсутствия дискриминации при реализации гражданами основных прав и свобод.

Ранее в Киеве, 22 мая, было проведено два марша. В первом, который проводится ежегодно и называется Трансмаршем, приняли участие представители ЛГБТ-сообщества, а в другом — те граждане, которые выступает против них.