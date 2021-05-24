Запад и его сателлиты постоянно устраивают провокации с иностранными самолетами, однако им все сходит с рук, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 24 мая

Так он прокомментировал случай с незапланированной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс.

На его борту находился основатель экстремистского белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был арестован. Лавров напомнил, что такие ситуации происходили и раньше.

«Наиболее известный эпизод — в 2013 году, когда по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений, и случай, о котором не так часто говорят: в 2016 году, когда самолет белорусских авиалиний был принудительно посажен в Киеве, поскольку Служба безопасности Украины интересовалась гражданином Армении, находившемся на борту. Этот гражданин был снят с рейса, и самолет продолжил свой полет без каких-либо особых извинений», — сказал глава МИД РФ.

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone Армен Мартиросян, который довольно долго проработал в издании Украина.ру.

После его обыска, в результате которого ничего не было изъято, в СБУ заявили, что «угроза нацбезопасности локализована».

Подробно об инциденте Мартиросян рассказал в интервью Ukraina.ru. Он также сообщил, что в связи с происшествием подал иск в суд против СБУ.

Между тем в СБУ и «Украэрорухе» назвали действия своих сотрудников «соответствующими внутренним и международным нормам».