Так он прокомментировал случай с незапланированной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс.
На его борту находился основатель экстремистского белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был арестован. Лавров напомнил, что такие ситуации происходили и раньше.
«Наиболее известный эпизод — в 2013 году, когда по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений, и случай, о котором не так часто говорят: в 2016 году, когда самолет белорусских авиалиний был принудительно посажен в Киеве, поскольку Служба безопасности Украины интересовалась гражданином Армении, находившемся на борту. Этот гражданин был снят с рейса, и самолет продолжил свой полет без каких-либо особых извинений», — сказал глава МИД РФ.
Напомним, гражданином Армении, ради которого СБУ развернула белорусский самолет, был журналист Армен Мартиросян, который довольно долго проработал в издании Украина.ру.
После его обыска, в результате которого ничего не было изъято, в СБУ заявили, что «угроза нацбезопасности локализована».
Подробно об инциденте Мартиросян рассказал в интервью Ukraina.ru. Он также сообщил, что в связи с происшествием подал иск в суд против СБУ.
Между тем в СБУ и «Украэрорухе» назвали действия своих сотрудников «соответствующими внутренним и международным нормам».