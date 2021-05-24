В Одессе семья садистов заморила голодом 36 котят, сообщил сайт APnews со ссылкой на зоозащитницу Татьяну Кузикову 24 мая

Сейчас зоозащитники уже составили заявление на преступников и отнесли его в полицию.

По словам Кузиковой, одесская семья последние несколько лет издевалась и морила голодом множество животных, доводя их в итоге до смерти.

«Помогите спасти оставшихся 26 живых малышей из 62. Помогите наказать мразей, убивавших годами сотни маленьких ни в чем не повинных душ!» — с такими словами обратилась зоозащитница к людям.

На Украине стоматолог-садист пытала юных пациентов — видео © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что женщина из Одессы выбросила кота с 10-го этажа своего дома, а затем еще добила его ножом. Позже она призналась, что убила его из-за того, что кот поцарапал ей руку.