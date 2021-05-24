Лидер «Европейской солидарности» и депутат Верховной Рады Петр Порошенко, комментируя задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил принципы демократии. Об этом 24 мая он написал в Facebook

«Решительно осуждаю варварские методы борьбы режима Лукашенко с демократической оппозицией. Роман Протасевич, как и другие политические заключенные, должны быть немедленно и безусловно освобождены. Должны быть обеспечены права белорусской оппозиции», — заявил он.

По мнению Порошенко, задержание Протасевича и членов «ЧВК Вагнера» в Белоруссии в июле прошлого года связывать неуместно, поскольку «Лукашенко незаконно задержал оппозиционера, а украинская спецоперация имела целью привлечь к ответственности десятки российских военных преступников».

Также он призвал украинские власти, Европейский союз и США ввести санкции против Белоруссии.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минск. На борту самолета находился Протасевич. Его задержали. Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала Nехtа и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В июле прошлого года в Белоруссии задержали около 30 человек, якобы членов «группы Вагнера». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб. Отмечалось, что Украина намеревалась через авиарейс из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».