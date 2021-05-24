Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте
Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте
© Commons.wikimedia/Adrian Pingstone
Всем кто сейчас возмущен действиями беларуских спецслужб.

Мол, пугали истребителем

Мол, террористы.

Вот — аналогичные случаи.

Или это было другое?

Понимать надо?

Или для разных стран разные демократия и международная озабоченность?    