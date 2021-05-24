В воскресенье, 23 мая, в Белоруссии был задержан один из координаторов акций протеста Роман Протасевич. Авиалайнер с ним совершил вынужденную посадку в Минске. Европа обвинила власти Белоруссии в «государственном терроризме». Блогер Евгений Хурсин сделал подборку аналогичных случаев в гражданской авиации

Украина.ру на Youtube Юрий Кот рассказал, как отреагирует Москва на зачистку пророссийских сил на Украине