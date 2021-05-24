Всем кто сейчас возмущен действиями беларуских спецслужб.
Мол, пугали истребителем
Мол, террористы.
Вот — аналогичные случаи.
Или это было другое?
Понимать надо?
Или для разных стран разные демократия и международная озабоченность?
Всем кто сейчас возмущен действиями беларуских спецслужб.
Мол, пугали истребителем
Мол, террористы.
Вот — аналогичные случаи.
Или это было другое?
Понимать надо?
Или для разных стран разные демократия и международная озабоченность?
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