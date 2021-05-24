США провоцируют межконфессиональную напряженность, в том числе на Украине, для решения своих геополитических задач. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном 24 мая

Крестом и Байденом: как собирается расширяться ПЦУ © president.gov.ua

«Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении". А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ — это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны. У нас все без исключения конфессии "на особом положении" — мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики и многие другие», — отметило министерство.

В ведомстве также отметили, что Россия тем более не пытается вмешиваться в конфессиональную сферу других государств, чего не скажешь о США.

«Известно, что Вашингтон уже неоднократно решал свои геополитические задачи без оглядки на существующие нормы миропорядка, разыгрывая в разных регионах "религиозную карту" и провоцируя межконфессиональную напряженность. Это страны Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии, наконец, Украина. Список внушительный. Теперь мы видим, как американские дипломаты открыто призывают к поддержке наспех созданной из раскольников на Украине церковной структуры, а в странах, где расположены поместные православные церкви, не стесняются буквально раздавать указания представителям не только светских властей, но и священнослужителям. Не это ли называется прямым вмешательством в религиозную сферу?» — говорится в сообщении.

«Православная церковь Украины» образовалась 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В нее вошли неканонические церковные структуры. В частности, «Украинская автокефальная православная церковь» и «Киевский патриархат», позднее из нее вышедший. Главой новой церкви избрали «митрополита» Епифания. Вселенский патриархат предоставил ПЦУ автокефалию. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.