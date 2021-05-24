Украинский язык: как в нем появилась «парасолька»

Откуда в украинском языке забавное слово «парасолька» и почему оно так не похоже на «зонтик» в русском языке?

Parasol переводится с французского и испанского буквально как «против солнца». При этом зонтик от дождя во французском — parapluie, «против дождя». Первые зонты защищали хозяев именно от солнца.

Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком? Екатерина Медичи сделала зонтик модным аксессуаром в высшем свете Франции. В ту эпоху зонты, укрывающие аристократично бледных дам от солнца, носили их пажи.

Роскошный зонт от солнца подчеркивал статус хозяйки. Также он должен был гармонировать с ее нарядом и обычно выглядел как произведение искусства: купол делали из вощеного полотна, шелка или кружева и украшали лентами и рюшами, а ручка могла быть из слоновой кости или редких пород дерева.

Лишь в XVIII веке придумали складной зонт и стали применять его для защиты от дождя.

Благодаря галломании — увлечению всем французским — слово parasol попало в польский язык. Сначала оно означало именно дамский зонт от солнца, а потом так стали называть и зонтик от дождя.

Так, из французского языка через польский, слово «парасоль» позаимствовал украинский язык. Уменьшительный суффикс —ка, вероятно, у него появился для подчеркивания хрупкости и «дамского» характера аксессуара.

Тем временем в русском языке в XVIII веке, в эпоху становления российского флота, закрепилось заимствование из голландского языка.

Первоначально это было именно слово «зонтик», от zonnedek — «тент», «навес от солнца», то есть полотно или парусина, которые натягивали над палубой корабля. В форме «зондек» новое слово было зафиксировано в Морском уставе Российской империи 1720 года.

Позднее, в конце XVIII — начале XIX века, зонтиком стали называть и персональный аксессуар. Интересно, что в русском языке, поскольку «зонтик» похоже на уменьшительную форму слова, у него, напротив, для разнообразия «отняли» «несерьезный» суффикс —ик, и так появилась полная форма слова «зонт».

В 1970-х годах в СССР сняли серию короткометражных мультфильмов о приключениях Парасольки — человечка, похожего на героя Чарли Чаплина. В 1980 году на студии «Киевнаучфильм» режиссер Владимир Дахно снял последний мультфильм из этой серии под названием «Парасолька в цирке». Фургон с артистами цирка задержался в дороге, а зрители ждут обещанного зрелища. Парасолька, простой подсобный рабочий, спасает ситуацию и выступает на арене в одиночку за всех артистов.