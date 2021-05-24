Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который дает властям право ограничивать работу сетей электросвязи в случае угроз национальной безопасности. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает РИА Новости

Ранее поправки к закону был приняты обеими палатами белорусского парламента. Сейчас же они включены в реестр правовых актов — это значит, что документ подписал глава государства.

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Управлять работой сети электросвязи будет оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии. Невыполнение местными операторами требований о приостановке или ограничении работы сетей будет являться грубым нарушением закона.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

В Белоруссии девять месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл выборы с 80% голосов.