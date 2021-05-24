Ранее поправки к закону был приняты обеими палатами белорусского парламента. Сейчас же они включены в реестр правовых актов — это значит, что документ подписал глава государства.
Согласно законопроекту, в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временному прекращению их работы).
Управлять работой сети электросвязи будет оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии. Невыполнение местными операторами требований о приостановке или ограничении работы сетей будет являться грубым нарушением закона.
Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
В Белоруссии девять месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл выборы с 80% голосов.