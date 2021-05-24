В тройке лидеров оказались Мариуполь, Каменское и Днепр. На четвертом и пятом месте по загрязненности воздуха оказались Кривой Рог и Одесса. В первой десятке также находятся Киев, Николаев, Херсон, Запорожье и Краматорск.
Самый чистый воздух, по данным специалистов, в городе Горишние Плавни (бывший Комсомольск) Полтавской области.
На втором месте оказался Измаил в Одесской области, на третьем — Светловодск Кировоградской области. В пятерку лидеров также вошли Харьков и Бровары.
Стоит отметить, что в феврале 2021 года Киев попал в общемировой рейтинг городов с самым грязным воздухом.