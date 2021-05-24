По словам представителя Wizz Air, рейс перенаправлен, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии.
«Wizz Air постоянно отслеживает и оценивает ситуацию», — заявил он.
23 мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Минск».
На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан.
По информации близкого к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-каналу «Пул первого», для того чтобы посадить пассажирский самолет, в воздух был поднят боевой истребитель МиГ-29.