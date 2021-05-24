Европейская авиакомпания-лоукостер Wizz Air перенаправила рейс из Киева в Таллин в обход Беларуссии. Об этом 24 мая сообщает Bloomberg

По словам представителя Wizz Air, рейс перенаправлен, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии.

«Wizz Air постоянно отслеживает и оценивает ситуацию», — заявил он.

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone

На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан.

По информации близкого к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-каналу «Пул первого», для того чтобы посадить пассажирский самолет, в воздух был поднят боевой истребитель МиГ-29.