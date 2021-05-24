Украинские ученые способны изобрести собственную вакцину от коронавируса. Об этом завил министр образования Украины Сергей Шкарлет, передает «РБК-Украина» 24 мая

На вопрос, способны ли украинские ученые создать вакцину от COVID-19, Шкарлет ответил: «Абсолютно, в состоянии».

«Недавно как раз мы общались с Владимиром Зеленским и коллегами из Минздрава. Я знаю о нашем прототипе вакцин очень много из первых уст, и в том, что наши ученые могут это сделать, не сомневаюсь», — сказал Шкарлет.

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«Мы же над этим работали и способны это сделать. Но да, надо новое оборудование», — отметил глава МОН.

Очередная партия вакцины Pfizer по программе COVAX прибыла на Украину 18 мая. На этот раз было доставлено 120 тысяч доз из 473 запланированных. Следующая партия ожидается 7 июня.