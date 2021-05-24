Украинский кулинар, победитель второго сезона шоу «Мастер Шеф. Профессионалы» Евгений Грибеник 24 мая в комментарии 24tv.ua дал советы, как выбрать молодую цветную капусту и не прогадать

Украинская кухня: рецепт крыжавки © Фото:1000.menu

На что особенно стоит обратить внимание: вес должен соответствовать размеру кочана капусты. Иначе, если при ее выращивании использовали много химических удобрений, при слишком легком весе соцветия овоща будут недостаточно сочными.

Не стоит брать цветную капусту с большим количеством отломанных соцветий — она быстро портится. Если же между соцветиями есть листья, напротив, стоит остановить свой выбор именно на ней. Поскольку листья защищают соцветия от пересыхания, такой кочан будет наиболее сочным и вкусным.