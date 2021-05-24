Прежде всего, по словам украинского повара, нужно внимательно осмотреть соцветия цветной капусты — они должны быть белыми, допускается легкий желтоватый оттенок. Цвет должен распределяться по капусте равномерно, не пятнами. Соцветия в кочанах должны плотно прилегать друг к другу.
На что особенно стоит обратить внимание: вес должен соответствовать размеру кочана капусты. Иначе, если при ее выращивании использовали много химических удобрений, при слишком легком весе соцветия овоща будут недостаточно сочными.
Не стоит брать цветную капусту с большим количеством отломанных соцветий — она быстро портится. Если же между соцветиями есть листья, напротив, стоит остановить свой выбор именно на ней. Поскольку листья защищают соцветия от пересыхания, такой кочан будет наиболее сочным и вкусным.