«Прошу признать подсудимого Чубарова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 212 УК РФ, и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала прокурор в ходе заседания Верховного суда Крыма, где проходит рассмотрение дела.
В 2014 году у стен крымского парламента произошли столкновения между представителями Меджлиса и партии «Русское единство». В ходе столкновений погибли два человека, около 80 пострадали.
Было возбуждено уголовное дело, одним из его фигурантов стал Чубаров. По версии следствия, он поручил своему соратнику Ахтему Чийгозу организовать беспорядки, чтобы сорвать сессию парламента.
Дело рассматривается в заочном порядке, сам лидер организации с 2014 года находится на территории Украины.
*Деятельность организации запрещена в РФ