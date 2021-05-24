Гособвинение попросило суд приговорить лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к девяти годам тюремного заключения по делу о массовых беспорядках у парламента Крыма в феврале 2014 года. Об этом 24 мая сообщило агентство РИА Новости

«Прошу признать подсудимого Чубарова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 212 УК РФ, и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала прокурор в ходе заседания Верховного суда Крыма, где проходит рассмотрение дела.

Крымылы*: пять лет без Меджлиса** © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Было возбуждено уголовное дело, одним из его фигурантов стал Чубаров. По версии следствия, он поручил своему соратнику Ахтему Чийгозу организовать беспорядки, чтобы сорвать сессию парламента.

Дело рассматривается в заочном порядке, сам лидер организации с 2014 года находится на территории Украины.

*Деятельность организации запрещена в РФ