Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что главным организатором задержания в Минске основателя белорусского канала в Telegram NEXTA Романа Протасевича якобы является Россия. Об этом 24 мая он рассказал в комментарии Интерфакс-Украина

«Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у [Александра] Лукашенко — окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ», — заявил Подоляк.

Он также связал задержание Протасевича с задержанием членов «ЧВК Вагнера» в Белоруссии в июле прошлого года.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Минск». На борту самолета находился Протасевич. Его задержали.

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В июле прошлого года в Белоруссии задержали около 30 человек, якобы членов «группы Вагнера». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб. Отмечалось, что Украина намеревалась через авиарейс из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. Госбюро расследований Украины завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».