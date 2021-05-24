Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что депутата Верховной Рады Евгения Шевченко исключили из фракции, поскольку он собирается создать свою политическую платформу. Об этом 24 мая он рассказал в комментарии «Стране»

«Я голосовал за его исключение, потому что, если у человека есть своя политическая платформа, мы не должны утяжелять его своим присутствием. Но если он сам решил не выходить, то для нас не проблема проголосовать за выход. Был ли у нас с ним личный разговор вчера или сегодня? Нет, не было», — заявил Корниенко.

«Наконец-то»: Шевченко прокомментировал исключение из фракции «Слуга народа» © president.gov.by Романа Протасевича.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Минск». На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич.

Шевченко прокомментировал спецоперацию словами: «Вот это государственность». Утром 24 мая партия сообщила, что Шевченко исключен из фракции.

Ранее Шевченко провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. После этого руководство партии пообещало наказать депутата, так как официальный Киев не признал победу Лукашенко на президентских выборах в 2020 году.