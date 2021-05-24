Сотрудники СБУ выяснили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.
«Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ», — говорится в сообщении.
Так СБУ предотвратила попытку незаконной переправки в Россию партии военных товаров на общую сумму более 100 тысяч долларов.
В ходе проведенных обысков были изъяты комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.
В настоящее время решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
По одной из версий, дельцы скупали на территории России и Украины оборудование, подвергали его «косметическому» ремонту и обеспечивали поддельной технической документацией, чтобы сбыть.