В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность преступной группы, участники которой поставляли крупные партии военного оборудования в Российскую Федерацию. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ выяснили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.

«Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ», — говорится в сообщении.

Так СБУ предотвратила попытку незаконной переправки в Россию партии военных товаров на общую сумму более 100 тысяч долларов.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

По одной из версий, дельцы скупали на территории России и Украины оборудование, подвергали его «косметическому» ремонту и обеспечивали поддельной технической документацией, чтобы сбыть.