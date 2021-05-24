Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 24 мая обсудит целесообразность запрета на полеты украинских авиакомпаний над Белоруссией. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на знакомые с ситуацией источники

«Санкции должны быть»: Верещук выработала стратегию Киева в ситуации с задержанием Протасевича © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк рассмотрена возможность запрета полетов белорусской компании «Белавиа» над Украиной.

Это вызвано задержанием соучредителя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главреда также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился Протасевич, который был задержан.

Уже восемь стран — США, Литва, Ирландия, Польша Чехия, Латвия, Германия и Великобритания — осудили перехват самолета Ryanair и арест журналиста, в связи с чем требуют запретить полеты над Белоруссией.