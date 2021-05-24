Кроме того, будет рассмотрена возможность запрета полетов белорусской компании «Белавиа» над Украиной.
Это вызвано задержанием соучредителя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главреда также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича.
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился Протасевич, который был задержан.
Уже восемь стран — США, Литва, Ирландия, Польша Чехия, Латвия, Германия и Великобритания — осудили перехват самолета Ryanair и арест журналиста, в связи с чем требуют запретить полеты над Белоруссией.