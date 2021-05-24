«Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, несущего угрозу национальной безопасности. Придем к власти — обязательно будем использовать опыт наших соседей!» — написал Кива.
В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минск. На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. По информации СМИ, был поднят военный истребитель МиГ-29.
Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала Nехtа и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.