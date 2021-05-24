Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива поддержал Белоруссию в решении провести спецоперацию по задержанию основателя белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом украинский парламентарий 24 мая написал в своем Facebook

«Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, несущего угрозу национальной безопасности. Придем к власти — обязательно будем использовать опыт наших соседей!» — написал Кива. Депутата Рады исключили из фракции Зеленского за поездку к Лукашенко © president.gov.by Роман Протасевич. По информации СМИ, был поднят военный истребитель МиГ-29. Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала Nехtа и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.