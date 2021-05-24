Командующий т.н. Украинской добровольческой армией, бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош считает, что Россия проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации на Украине с целью полномасштабного вторжения в страну. Он заявил об этом на своей странице в Facebook 23 мая

«Сердечный приступ». Зеленский объявил о санкциях против иностранных криминальных авторитетов © president.gov.ua Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против «главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов».

По словам Яроша, в список попал также добровольческий батальон им. шейха Мансура — «братья-чеченцы» Украинской добровольческой армии, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.

«Считаю, что кремлевская агентура, которая инфильтрирована в силовые украинские структуры и власть, проводит спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри государства с целью дальнейшего расширения агрессии и полномасштабного вторжения в Украину. Именно поэтому агенты Кремля всунули в списки воров, бандитов, антиукраинских элементов людей, которые бок о бок с нами прошли военный путь с 2014 года, защищая нашу свободу и независимость», — заявил он.

Ярош предупредил украинские власти, что, если для защиты «побратимов-чеченцев» им придется применить силу, они это сделают.

Санкции СНБО предусматривают лишение прав на инвестиции на Украине, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности и ряд других ограничений. Бойцы чеченского батальона включены в список из около 700 человек, среди которых лидеры ополченцев ЛДНР, формирования Крыма, а также криминальные авторитеты из республик Закавказья и России.

* Деятельность организации запрещена в РФ