По мнению Кондратюка, критерии оценки необходимо скорректировать в соответствии с политическими реалиями, запретив представителям России судить коллег с Украины и наоборот.
«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте, независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда. Речь о тех из них, у кого есть мозги и честь», — приводит издание слова ведущего.
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В этом году профессиональные жюри России и Украины не дали представителям друг друга ни одного очка, чего нельзя сказать про простых людей.
Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Mаneskin. Украинский коллектив Go_A занял пятое место, а россиянка Манижа — девятое.