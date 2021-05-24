Украинский ведущий-русофоб, член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса. Свое видение ситуации он описал в колонке на сайте Obozrevatel

МИД Украины ищет шеф-поваров для популяризации национальной кухни © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте, независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда. Речь о тех из них, у кого есть мозги и честь», — приводит издание слова ведущего.

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В этом году профессиональные жюри России и Украины не дали представителям друг друга ни одного очка, чего нельзя сказать про простых людей.

Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Mаneskin. Украинский коллектив Go_A занял пятое место, а россиянка Манижа — девятое.