В Херсонской области возле села Старая Збурьевка состоялась потасовка, перешедшая в побоище, с участием десятка человек. Об этом 24 мая сообщает издание «Типичный Херсон»

Инцидент произошел 22 мая, в самом начале курортного сезона. Конфликт вспыхнул на базе отдыха возле села Старая Збурьевка.

Харьковские неонацисты подрались на ножах в память о Гитлере © Facebook, Marker

«Участников "гладиаторских боев" было до десятка, но сильнее всех пострадали трое мужчин в возрасте от 35 до 52 лет. Одному из них сломали нос и челюсть, другому раскроили череп, третьему так врезали по голове, что у него треснула прочнейшая лобная кость», — говорится в сообщении.

Ранее, в 2018 году, в поселке Новая Збурьевка Херсонской области произошла массовая драка между гражданскими и военными одного из подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.