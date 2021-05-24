Глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» в Верховной Раде Алексей Гончаренко после задержания в Минске Романа Протасевича потребовал прекратить любые дипломатические контакты с «белорусским режимом», кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных. Об этом 24 мая он написал в своем Telegram-канале

«Межфракционное объединение Верховной Рады Украины "За демократическую Беларусь" призывает к следующему. На время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко: официально признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности; прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных», — написал Гончаренко.

Депутата Рады исключили из фракции Зеленского за поездку к Лукашенко © president.gov.by Александра Лукашенко.

Кроме того, Гончаренко хочет на официальном уровне назвать Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси» и использовать это определение в официальной документации.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минск. На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич.

Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала Nехtа и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.