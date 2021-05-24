Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко, которого исключили из правящей фракции «Слуга народа», заявил, что не удивлен решением коллег. Об этом он написал в своем Telegram-канале 21 мая

Евгений Шевченко — фанат Лукашенко или тайный посол Зеленского? © president.gov.by Александр Дубинский (Дубинского исключили из фракции и партии "Слуга народа" в марте. — Ред.), привет! Я же говорил, что буду следующим», — заявил он.

В апреле Шевченко провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в его кабинете. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».

Новость об этой встрече вызвала недовольство в кругах, настроенных против Лукашенко, в том числе у «Слуги народа». Нардепа обвинили в том, что он не согласовал свой визит с партией. Шевченко заявил, что по закону о статусе депутата он имеет право «на отношения с представителями других государств» в рамках своих полномочий.

Ранее Шевченко заявил, то не боится исключения, считая это стартом своей самостоятельной политической карьеры.