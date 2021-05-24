По словам Шкарлета, в Министерстве образования считают, что образование в дистанционном формате никогда не заменит очное. При этом детские сады, специальные образовательные учреждения и 1-4 классы, согласно позиции Минобра, в обязательном порядке должны учиться очно.
Однако «дистанционка» — это возможность продолжать занятия в регионах «красной» зоны карантина, отметил он.
«Вероятность ухода на "дистанционку" зависит от всех нас с вами, от нашей дисциплины прежде всего. Потому что никто COVID не отменял, нам нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии», — сказал министр.
По его словам, в конце октября, к моменту роста заболеваемости респираторными инфекциями, можно ожидать возвращения ряда школ на удаленку.
Также министр заявил, что педагоги и школьники уже приобрели опыт работы в дистанционном формате, кроме того, уже разработано несколько онлайн-платформ для обучения, в частности национальная платформа «Всеукраинская школа онлайн».
Ранее около половины украинцев, участвовавших в опросе о дистанционном обучении, высказались против такого формата.