В сентябре украинские ученики пойдут в школу, как обычно, а в дальнейшем образовательный формат будет зависеть от уровня заболеваемости в регионе. Об этом сказал министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью «РБК-Украина» 24 мая

Побочные жертвы коронавируса: глупеют ли дети из-за дистанционного обучения © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Однако «дистанционка» — это возможность продолжать занятия в регионах «красной» зоны карантина, отметил он.

«Вероятность ухода на "дистанционку" зависит от всех нас с вами, от нашей дисциплины прежде всего. Потому что никто COVID не отменял, нам нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии», — сказал министр.

По его словам, в конце октября, к моменту роста заболеваемости респираторными инфекциями, можно ожидать возвращения ряда школ на удаленку.

Также министр заявил, что педагоги и школьники уже приобрели опыт работы в дистанционном формате, кроме того, уже разработано несколько онлайн-платформ для обучения, в частности национальная платформа «Всеукраинская школа онлайн».

Ранее около половины украинцев, участвовавших в опросе о дистанционном обучении, высказались против такого формата.