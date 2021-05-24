Определения «сливочное» или «селянское» в названии масла свидетельствуют о разных его характеристиках. Об этом Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины сообщила на днях на своей странице в Facebook

В Виннице продают масло от несуществующего завода © flickr.com, michelle@TNS В частности, выделены такие виды сливочного масла: ● экстра — массовая доля жира от 80 до 85%; ● селянское — от 72,5 до 79,9%; ● бутербродное — от 61,5 до 72,4%. Кроме того, продукцию разделяют в зависимости от технологических особенностей и органолептических показателей: ● сладкосливочное — производят из пастеризованных натуральных сливок; ● соленое сладкосливочное — добавляют поваренную соль, не более 1%; ● кислосливочное — из пастеризованных сливок, сквашенных чистыми культурами молочнокислых бактерий; ● соленое кислосливочное — с добавлением соли, не более 1%. Также в Госпродпотребслужбе напомнили, что маслом считается продукт, изготовленный из коровьего молока и/или продуктов его переработки.