Там уточнили, что классификацию сливочного масла определяет государственный стандарт 4339:2005, согласно которому виды зависят от массовой доли жира, что сказывается и на названии продукции.
В частности, выделены такие виды сливочного масла:
● экстра — массовая доля жира от 80 до 85%;
● селянское — от 72,5 до 79,9%;
● бутербродное — от 61,5 до 72,4%.
Кроме того, продукцию разделяют в зависимости от технологических особенностей и органолептических показателей:
● сладкосливочное — производят из пастеризованных натуральных сливок;
● соленое сладкосливочное — добавляют поваренную соль, не более 1%;
● кислосливочное — из пастеризованных сливок, сквашенных чистыми культурами молочнокислых бактерий;
● соленое кислосливочное — с добавлением соли, не более 1%.
Также в Госпродпотребслужбе напомнили, что маслом считается продукт, изготовленный из коровьего молока и/или продуктов его переработки.