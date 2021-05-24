Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес призвал запретить любые полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair. К заявлению присоединились представители нескольких европейских стран, передает РИА Новости 24 мая

Так, законодатели Великобритании, Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Ирландии поддержали предложение Менендеса.

«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации», — говорится в комментарии Менендеса, распространенном его пресс-службой.

Авторы инициативы призвал провести расследование инцидента, а также приостановить членство Белоруссии в ICAO.

Боррель призвал расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Минске © wikipedia.org

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан.

Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.