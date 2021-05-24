Так, законодатели Великобритании, Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Ирландии поддержали предложение Менендеса.
«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации», — говорится в комментарии Менендеса, распространенном его пресс-службой.
Авторы инициативы призвал провести расследование инцидента, а также приостановить членство Белоруссии в ICAO.
Кроме того, законодатели выступили за дополнительные санкции против белорусского руководства, например запретить Минску использовать возможности Интерпола.
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.
На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан.
Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.