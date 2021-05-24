В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.
На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан.
«Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции», — говорится сообщении Борреля.
Глава дипломатии ЕС призвал к немедленному освобождению журналиста. Он также отметил, что белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета Ryanair.
«Нужно провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить нарушение правил международной авиации», — заявил Боррель.
По его словам, ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы.
Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.