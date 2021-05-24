Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование в связи с инцидентом с посадкой самолета в Минске. Об этом 24 мая со ссылкой на заявление Борреля сообщило агентство РИА Новости

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан.

«Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции», — говорится сообщении Борреля.

Тихановская призвала к новым санкциям против Белоруссии из-за задержания Протасевича © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Нужно провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить нарушение правил международной авиации», — заявил Боррель.

По его словам, ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы.

Экс-главред признанного экстремистским телеграм-канала NEXTA и редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич ранее был объявлен в межгосударственный розыск. Его подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.