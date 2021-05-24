Минские соглашения являются безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе, Украине следует напрямую вести переговоры с ДНР и ЛНР. Об этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в интервью газете «Известия» 24 мая

Пушилин обвинил Францию и ФРГ в невыполнении Киевом Минских соглашений © из личного архива Дениса Пушилина сказал он.

Политик уточнил, что краеугольным камнем процесса урегулирования остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Он подчеркнул, что «шансы на улучшение нынешней тревожной обстановки не утрачены» и все зависит от политической воли Киева.

Урегулирование конфликта в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.