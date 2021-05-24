«Российская сторона исходит из того, что минский комплекс мер во всей полноте и последовательности его положений остается безальтернативной политико-правовой основой мирного разрешения конфликта на востоке Украины», — сказал он.
Политик уточнил, что краеугольным камнем процесса урегулирования остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Он подчеркнул, что «шансы на улучшение нынешней тревожной обстановки не утрачены» и все зависит от политической воли Киева.
Урегулирование конфликта в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.