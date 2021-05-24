Грузовик, который двигался в сторону Киева по Брест-Литовскому шоссе, снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу. Водитель фуры допустил лобовое столкновение с легковушкой, в результате чего автомобиль оказался под тягачом, после чего прогремел взрыв. Обе машины загорелись.
Водитель грузовика госпитализирован с ожогами. Еще два человека погибли.
На место происшествия прибыли пожарные и следственно-оперативная группа. На участке, где произошла авария, движение транспорта серьезно ограничено.