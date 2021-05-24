В ночь на 24 мая на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщил «Киев Оперативный»

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