Более 1,3 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 7 тысяч человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 24 мая

За сутки на Украине умерли от COVID-19 почти 300 детей © РИА Новости, Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1019 человек, скончались- 68, выздоровели — 6999. Наибольшее число подтвержденных случаев заболевания за день зарегистрировано в Днепропетровской (190) и Николаевской (151) областях, а также в Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 183 855 человек, выздоровели — 1 957 560, скончались — 49 436.