«В Украине 24 мая 2021 года зафиксировано 1334 новых случая заболеваний COVID-19. Среди них — 86 детей и 21 медработник», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1019 человек, скончались- 68, выздоровели — 6999. Наибольшее число подтвержденных случаев заболевания за день зарегистрировано в Днепропетровской (190) и Николаевской (151) областях, а также в Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 183 855 человек, выздоровели — 1 957 560, скончались — 49 436.