После окончания 11-го сезона украинской версии шоу «Холостяк» на главного героя Михаила Заливако обрушилась волна критики из-за его выбора в финале телешоу. Об этом сам бизнесмен рассказал в сториз Instagram 23 мая

«Муж всё оплатил»: участницы «Холостяка» набросились на бывшую жену Богдана © Instagram @hannastorozhuk

«Может, я был не прав. Вы можете сказать, что я не так сделал?» — поинтересовался он у подписчиков, сидя в автомобиле.

В пятницу, 21 мая, Заливако в финале шоу выбрал 28-летнюю Анну Богдан. Он признался девушке в любви и вручил ей розу. Второй финалистке Юлии Бельченко он не дал шанса и отправил ее домой.

«Первый поцелуй был с тобой, и первое разочарование тоже было с тобой… Я снова почувствовал нас парой, когда ты описала наше будущее. Мое сердце екнуло, и я понял, что испытываю к тебе добрые и светлые чувства. Но это не любовь», — сказал Заливако Бельченко.

Юлия сказала, что ее сердце разбито «в который раз с одним и тем же человеком».