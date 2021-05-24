В апреле депутаты Народного совета ДНР приняли закон «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой народной республики». Согласно нему, недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается муниципальной собственностью или собственностью республики.
«Мы предупреждаем о международных правовых последствиях. МИД очень активно работает. И Офис президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другими носит характеристики ползучей аннексии», — заявил Арестович.
Он не исключил, что такие действия властей ДНР могут стать причиной усиления санкций против России или аргументом, который не даст возможности снять ранее введенные санкции.