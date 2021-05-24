Планы властей ДНР по переводу покинутой собственниками недвижимости в муниципальную собственность могут привести к усилению антироссийских санкций. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Дом» 23 мая

Кошкин объяснил, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в Донбассе © Украина.ру

«Мы предупреждаем о международных правовых последствиях. МИД очень активно работает. И Офис президента считает это одним из серьезных дестабилизирующих факторов, который вместе с раздачей паспортов, рублевой зоной и другими носит характеристики ползучей аннексии», — заявил Арестович.

Он не исключил, что такие действия властей ДНР могут стать причиной усиления санкций против России или аргументом, который не даст возможности снять ранее введенные санкции.