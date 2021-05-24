Кабмин усиленно работает над преодолением бедности на Украине с помощью установления справедливого прожиточного минимума. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале 23 мая

Прожиточный минимум по-новому. Ждать ли украинцам повышения социальных стандартов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава правительства также отметил, что данный вопрос обсуждался на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными.

В то же время премьер-министр в своем заявлении не уточнил, каким именно «справедливым» прожиточным минимумом должен довольствоваться среднестатистический украинский гражданин.

Ранее замминистра социальной политики Марина Лазебная сказала, что на Украине прожиточный минимум не растет, поскольку это автоматически приведет к пересчету более 180 различных видов выплат (штрафов, сборов, денежных взысканий и т.д.) и необходимости поиска дополнительных расходов бюджетов всех уровней.

Актуальный прожиточный минимум на Украине для трудоспособных лиц составляет 2270 гривны (6072 руб.) в месяц, а для нетрудоспособных — 1769 гривен (4732 руб.). Общий показатель прожиточного минимума составляет 2189 гривны (5856 руб.) в месяц.