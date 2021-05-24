Если украинская власть собирается судить Виктора Медведчука за контакты с Россией, то за это надо судить очень многих украинских политиков. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Я напоминаю, что Порошенко не могут посадить два года. Это нельзя сделать из-за гарантий посольства США. Хотя человек нарушил конституцию, отдав незаконный приказ, и занимался экономической деятельностью в России. Плюс он же Минские соглашения с «агрессором» подписал. А Зеленский? У него же квартира была на территории Крыма, с которой оплачиваются налоги в бюджет РФ, прямое финансирование «агрессора». Давайте всех посадим», — категоричен эксперт.

Преследование Медведчука лишний раз доказывает, что ДНР/ЛНР нечего делать в составе Украины, если Минские соглашения будут выполнены, потому что если их политки пройдут в Верховную Раду, их тоже можно будет посадить в тюрьму под надуманным предлогом, подчеркнул политолог.

Абзалов добавил, что в этой ситуации Украине нужно либо официально объявить войну России, что автоматически повлечет отказ от Минских соглашений, либо признать войну в Донбассе гражданским конфликтом и отпустить Медведчука.

Полностью интервью можно прочитать здесь.