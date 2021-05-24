Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.
«Я напоминаю, что Порошенко не могут посадить два года. Это нельзя сделать из-за гарантий посольства США. Хотя человек нарушил конституцию, отдав незаконный приказ, и занимался экономической деятельностью в России. Плюс он же Минские соглашения с «агрессором» подписал. А Зеленский? У него же квартира была на территории Крыма, с которой оплачиваются налоги в бюджет РФ, прямое финансирование «агрессора». Давайте всех посадим», — категоричен эксперт.
Преследование Медведчука лишний раз доказывает, что ДНР/ЛНР нечего делать в составе Украины, если Минские соглашения будут выполнены, потому что если их политки пройдут в Верховную Раду, их тоже можно будет посадить в тюрьму под надуманным предлогом, подчеркнул политолог.
Абзалов добавил, что в этой ситуации Украине нужно либо официально объявить войну России, что автоматически повлечет отказ от Минских соглашений, либо признать войну в Донбассе гражданским конфликтом и отпустить Медведчука.
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